سوبر كورة يكشف سر "فيمتو ثانية" فى حسم صراع أسرع هدف فى الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل هداف الدوري المصري أحمد علي أسرع أهداف النسخة الحالية من البطولة المحلية الأشهر فى الثانية 12 من عمر مباراة فريقه أمام الداخلية فى إطار مباريات اليوم.

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