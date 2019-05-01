فيديو.. وليد سليمان يشارك مع الأهلى ضد الطلائع بعد غياب 103 يومًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى أمام طلائع الجيش فى الدقيقة 83 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الماكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد غياب طال 103 يومًا بسبب الإصابة.
وتقدم الأهلى فى الشوط الأول بهدف أحرزه المغربى وليد أزارو فى الدقيقة 46، وتعادل إسلام جمال للطلائع من ضربة جزاء فى الدقيقة 53.
وضم تشكيل الأهلى كلاً.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم: وليد أزارو.
بينما ضم تشكيل الطلائع كلاً.. حراسة المرمى محمد بسام، الدفاع: محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي، الوسط: محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن، الهجوم: مصطفى محمد - تالا نداى.
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