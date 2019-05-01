شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد ياسر إبراهيم أمام النجوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام النجوم بسبب الإيقاف. وحصل مدافع الأهلي ياسر إبراهيم على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش المقامة حالياً، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة. ويواجه الأهلي مضيفه النجوم يوم الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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