شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرد المدير الفنى ولاعب طلائع الجيش أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الحكم محمود عاشور بمنح البطاقة الصفراء لصالح جمعة لاعب الأهلى و تالا نداى لاعب طلائع الجيش، ليشهر البطاقة الحمراء للأخير لحصوله على "إنذارين" فى الدقيقة 73 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الماكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وبعدها قام عاشور بطرد لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش للإعتراض المتكرر على قراراته.

وتقدم الأهلى فى الشوط الأول بهدف أحرزه المغربى وليد أزارو فى الدقيقة 46، وتعادل إسلام جمال للطلائع من ضربة جزاء فى الدقيقة 53.

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وضم تشكيل الأهلى كلاً.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم: وليد أزارو.

بينما ضم تشكيل الطلائع كلاً.. حراسة المرمى محمد بسام، الدفاع: محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي، الوسط: محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن، الهجوم: مصطفى محمد - تالا نداى.