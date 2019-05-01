شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة ..معلول يهدر ضربة جزاء للاهلى أمام الطلائع و التعادل الإيجابي يحكم اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة ما زال التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة الأهلى و طلائع الجيش فى اللقاء المقام على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.

أحرز وليد أزارو للأهلي فى الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول بينما تعادل إسلام جمال للطلائع من ضربة جزاء فى الدقيقة 54..

وقدمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد المباراة 90 دقيقة، بحيث تُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً اليوم الأربعاء.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر برصيد 64 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة .

كان لاسارتي المدير الفني للأهلي قد أعلن عن التشكيل الأساسي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : وليد أزارو.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - هشام محمد - حسين الشحات - رامي ربيعة - جونيور أجاي - محمد هاني، فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير وناصر ماهر ومروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :-

حراسة المرمى محمد بسام

الدفاع : محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي

الوسط : محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن

الهجوم : مصطفى محمد - تالا نداى

البدلاء : محمد شعبان - أحمد جعفر - كريم طارق - إسلام جمال - شيكاتار - أحمد كابوريا - ريتشارد.

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مع بداية الشوط الثاني يدفع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بالتديل الأول بخروج جيرالدو ونزول حسين الشحات ، كما أجري الطلائع تغيير بنزول إسلام جمال على حساب خالد سطوحي.

بدأ اللقاء هجوميا من الطلائع ووصل لاعبيه أكثر من 3 مرات لمرمى الأهلي عن طريق عرضيتين وتسديدة لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 52 كارت أصفر للثنائى إسلام جمال لاعب الطلائع و ياسر إبراهيم بسبب الإشتباك بالأيدي.

يستمر الضغط من لاعبى الطلائع ويستحوذ لاعبيه على الكرة ويسفر هذا الضغط عن احتساب ضربة جزاء ضد أيمن أشرف لعرقلته مصطفي محمد .

الدقيقة 54 يتصدي إسلام جمال لتسديد ضربة الجزاء ويحرز هدف التعادل لفريقه بتسديدة قوية على يسار محمد الشناوي حارس الأهلى.

الدقيقة 57 تمريرة طويلة خطيرة من إسلام جمال تصل لنداي الذى يفشل فى استغلالها فى فرصة خطيرة.

الدقيقة 58 تمريرة بينية رائعة من عمرو السولية لمعلول يخرجها دفاع الطلائع ببراعة لركنية.

الدقيقة 60 ضربة حرة مباشرة للطلائع على حدود منطقة الجزاء يتصدي لها مصطفي محمد تخرج ضربة مرمى.

الدقيقة 62 إنذار لوليد أزارو لاعب الأهلي للإعتراض على الحكم,

الدقيقة 62 ضربة جزاء بعد التدخل بعنف مع أحمد فتحي مدافع الأهلي يحتسبها الحكم الخامس طارق سامي ضربة جزاء يتصدي لها على معلول ويسددها فى منتصف المرمي يتصدي لها محمد بسام.

يعود الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة وكاد السولية أن يحرز هدف التقدم بعد تمريرة من الشحات يتصدي لها السولية المتواجد داخل منطقة الجزاء يسددها قوية تعلو القائم.

يعتمد الأهلى على الكرات العرضية الطويلة لضرب دفاع الطلائع.

الدقيقة 72 الإنذار الأصفر و الثاني لنداي مهاجم الطلائع وإنذار لصالح جمعه بسبب المشادة الكلامية بينهما.

كما تم طرد لوك إيميلا المدير الفي لطلائع الجيش بسبب الإعتراض على الحكم بعد طرد نداي.

هدف ازارو

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