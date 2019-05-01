شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خناقة بين ياسر إبراهيم وإسلام جمال فى مباراة الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت مشادة بين ياسر إبراهيم لاعب الأهلى وإسلام جمال فؤاد لاعب طلائع الجيش فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الماكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، وأشهر الحكم محمود عاشور البطاقة الصفراء للاعبين.

وتقدم الأهلى فى الشوط الأول بهدف أحرزه المغربى وليد أزارو فى الدقيقة 46، وتعادل إسلام جمال للطلائع من ضربة جزاء فى الدقيقة 53.

وضم تشكيل الأهلى كلاً.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم: وليد أزارو.

Advertisements

بينما ضم تشكيل الطلائع كلاً.. حراسة المرمى محمد بسام، الدفاع: محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي، الوسط: محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن، الهجوم: مصطفى محمد - تالا نداى.