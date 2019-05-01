مباشر.. نتيجة وأهداف مباراة برشلونة وليفربول اليوم 1 مايو 2019 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم

تنطلق مباراة برشلونة وليفربول اليوم 1 مايو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة ليفربول وبرشلونة في تمام الساعة الحادية عشر مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستنقل مباراة برشلونة وليفربول على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 بتعليق المعلق الرياضي المشهور يوسف سيف وعلي محمد علي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ملخص مباراة برشلونة وليفربول

تنطلق المباراة بعد قليل من الآن حسب المواعيد الموضحة أعلاه وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة برشلونة وليفربول اليوم في الشوط الأول والثاني بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فكونوا معنا.