فيديو .. معلول يقود الأهلى للفوز على الطلائع 2/1 ويتصدر الدوري مع بيراميدز

كتب - محمد مراد

حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب المكس الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 64 متساوياً مع بيراميدز لكن المواجهات المباشرة تبقي على بيراميدز فى الترتيب الأول ، بينما يتوقف رصيد الطلائع عن النقطة 34 فى المركز الـ13.

أحرز وليد أزارو للأهلي فى الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول بينما تعادل إسلام جمال للطلائع من ضربة جزاء فى الدقيقة 54 ، ثم يحرز معلول هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة 88.

وقدمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة...