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بث مباشر لمباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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كتب- محمد بشاري

يقدم الموجز خدمة البث المباشر لمباراة وبرشلونة التي تقام بعد قليل في الساعة التاسعة مساءًا في ذهاب دور قبل النهائي من   على ملعب الكامب نو.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على في 3 مباريات سابقة من أصل آخر 7 جمعت بينهما بجميع البطولات، وفي المقابل خسر في مباراتين، كما تعادل في مباراتين أيضاً.

 

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