بث مباشر لمباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب- محمد بشاري

يقدم الموجز خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبرشلونة التي تقام بعد قليل في الساعة التاسعة مساءًا في ذهاب دور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على برشلونة في 3 مباريات سابقة من أصل آخر 7 جمعت بينهما بجميع البطولات، وفي المقابل خسر في مباراتين، كما تعادل في مباراتين أيضاً.