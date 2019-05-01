انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تفوز بتنظيم بطولة العالم للقفز المظلي 2021 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 08:47 مساءً - فازت قطر بشرف استضافة بطولة العالم للقفز بالمظلات في نسختها الـ45، والتي ستقام في الدوحة عام 2021، بمشاركة أكثر من 40 دولة في العالم.

وتسلم ملف الاستضافة قائد القوات الخاصة المشتركة، اللواء ركن حمد بن عبد الله الفطيس المري، من العقيد جيرنوت ريتشنوير، رئيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية السيزم للقفز الحر.

وتأتي البطولة العالمية للقفز المظلي قبل مونديال كرة القدم، الذي سيقام شتاء 2022، لتؤكد الدوحة مجدداً أنها "عاصمة الرياضة العالمية"؛ باستضافتها مختلف البطولات والمسابقات والفعاليات الرياضية.

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وتعتبر قطر عضوة بالمجلس الدولي للرياضات العسكرية، وتشارك سنوياً في بطولة العالم العسكرية للقفز بالمظلات، منذ عام 2009، بتمثيل من فريق "التماسك الرباعي من القوات الخاصة المشتركة برصيد 5 ميداليات فضية، إضافة إلى ميدالية برونزية.

ويعرف المجلس الدولي للرياضة العسكرية بـ"السيزم"، وهو اتحاد رياضي دولي مؤلف من القوات المسلحة في الدول الأعضاء التي توافق عليها الجمعية العمومية.

ويهدف هذا التكتل إلى تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين القوات المسلحة لدول العالم كوسيلة لتعزيز السلام العالمي، ويتجسد هذا الهدف في شعاره "الصداقة عبر الرياضة".