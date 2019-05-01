انت الان تتابع تفاصيل خبر خبر صادم.. كاسياس يتعرض لأزمة قلبية في تدريبات بورتو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 08:47 مساءً - تعرض أسطورة الحراسة الإسبانية إيكر كاسياس لنوبة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في تدريبات فريقه بورتو البرتغالي، الأربعاء، حيث نُقل إلى المستشفى على وجه السرعة، وسط قلق وذهول أصاب عشاق "الساحرة المستديرة".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الحارس الإسباني المخضرم (37 عاماً) تعرض لأزمة قلبية نقل على أثرها إلى المستشفى، ووضعت له "قسطرة".

وشددت على أنه لا يوجد أي خطورة على حياة كاسياس، مشيرة إلى أنه قد يغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة، لكنها كشفت في الوقت ذاته أن اللاعب لن يشارك مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري؛ كإجراء احترازي.

بدوره تمنى نادي برشلونة الإسباني الشفاء العاجل لكاسياس بتغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، علماً أن الحارس كان له دور كبير مع تشافي في تهدئة الأمور في مباريات الكلاسيكو، حين كان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق الملكي.

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وساهم كاسياس في قيادة بورتو إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج على يد ليفربول الإنجليزي، ويتطلع فريقه للظفر بلقب الدوري البرتغالي، حيث يتخلف بنقطتين عن غريمه التقليدي بنفيكا.

ومن شأن الوعكة الصحية التي ألمّت بالحارس المخضرم أن تثير شكوكاً حول استمراره باللعب فوق "المستطيل الأخضر"، وقد تدفعه إلى الاعتزال نهائياً في حال تلقيه أمراً طبياً بذلك.

وحصد كاسياس، الذي لعب لريال مدريد ما بين عامي 1997 و2015، قبل الرحيل إلى بورتو، جميع الألقاب الممكنة مع الفريق الملكي، كما ظفر "القديس" على المستوى القاري بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و2 في كأس السوبر، إضافة إلى ألقابه الدولية (توّج بكأس الإنتركونتيننتل وكأس العالم للأندية).

وخاض كاسياس 167 مباراة مع منتخب إسبانيا، وتُوّج معه بكأس العالم 2010، وكأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012.