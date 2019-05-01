انت الان تتابع تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفي أحمد علي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب، في إحراز هدفين فى مباراة فريقه التى أقيمت مع نظيره الداخلية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليواصل احتلاله صدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا، وبفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني خالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى الذى يملك 14 هدفًا سجلها على مدار المسابقة. وجاءت المباراة ضمن مواجهات الجولة الـ31 من من عمر الدورى المصرى الممتاز موسم 2018-2019، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منها، ليبقى المقالولون فى المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بينما يتذيل الداخلية جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة.

وجاءت قائمة هدافى الدورى المصرى كالتالى: 1- أحمد علي لاعب المقاولون برصيد 17 هدفًا. 2- خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري برصيد 14 هدفًا. 3- محمود علاء لاعب الزمالك برصيد 13 هدفًا. 4- صلاح أمين لاعب النجوم برصيد 11 هدفًا. 5- حسام سلامة لاعب الداخلية برصيد 10 أهداف. 6- جون أنطوي لاعب مصر للمقاصة برصيد

وجاءت قائمة هدافى الدورى المصرى كالتالى: 1- أحمد علي لاعب المقاولون برصيد 17 هدفًا. 2- خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري برصيد 14 هدفًا. 3- محمود علاء لاعب الزمالك برصيد 13 هدفًا. 4- صلاح أمين لاعب النجوم برصيد 11 هدفًا. Advertisements 5- حسام سلامة لاعب الداخلية برصيد 10 أهداف. 6- جون أنطوي لاعب مصر للمقاصة برصيد 10 أهداف. 7- ايريك تراورى لاعب بيراميد برصيد 10 أهداف. 8- إبراهيما نداى لاعب وادى دجلة برصيد 10 أهداف. 9- محمود كهربا لاعب الزمالك برصيد 9 أهداف. 10 - مصطفى محمد لاعب طلائع الجيش. وأحرز أحمد علي أسرع هدف فى الدورى لهذا الموسم، حيث افتتح المهاجم المخضرم التسجيل بعد مرور 12 ثانية، فقط من بداية اللقاء.

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