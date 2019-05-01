انت الان تتابع المقاولون العرب يفقد نقطتين أمام الداخلية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

المقاولون العرب

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة فريقي المقاولون العرب والداخلية ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد "عثمان أحمد عثمان" معقل فريق المقاولون العرب. أفتتح أحمد علي مهاجم المقاولون العرب التسجيل لذئاب الجبل في الثانية 11 من زمن أحداث الشوط الأول ليسجل أسرع هدف في بطولة الدوري من المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29 ليعزز تقدم فريقه ويرفع من رصيده في صدارة هدافي الدوري الممتاز إلى 17 هدفًا.

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لم يصمت فريق الداخلية رغم تأخره في الشوط الأول بهدفين بل حاول واجتهد من أجل الرجوع مرة أخرى للمباراة، حيث سجل محمد سالم الهدف الأول لفريق الداخلية في الدقيقة 62 وأعقبها بـ 5 دقائق هدف التعادل من توقيع المخضرم حسام سلامة الشهير بـ"باولو" بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على الذئاب. بهذه النتيجة يتقاسم