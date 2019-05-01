المقاولون العرب يفقد نقطتين أمام الداخلية في الدوري

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تحرير:محمد حسن صيام ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
المقاولون العرب
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة فريقي المقاولون العرب والداخلية ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد "عثمان أحمد عثمان" معقل فريق المقاولون العرب. أفتتح أحمد علي مهاجم المقاولون العرب التسجيل لذئاب الجبل في الثانية 11 من زمن أحداث الشوط الأول ليسجل أسرع هدف في بطولة الدوري من المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29 ليعزز تقدم فريقه ويرفع من رصيده في صدارة هدافي الدوري الممتاز إلى 17 هدفًا.
لم يصمت فريق الداخلية رغم تأخره في الشوط الأول بهدفين بل حاول واجتهد من أجل الرجوع مرة أخرى للمباراة، حيث سجل محمد سالم الهدف الأول لفريق الداخلية في الدقيقة 62 وأعقبها بـ 5 دقائق هدف التعادل من توقيع المخضرم حسام سلامة الشهير بـ"باولو" بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على الذئاب. بهذه النتيجة يتقاسم
لم يصمت فريق الداخلية رغم تأخره في الشوط الأول بهدفين بل حاول واجتهد من أجل الرجوع مرة أخرى للمباراة، حيث سجل محمد سالم الهدف الأول لفريق الداخلية في الدقيقة 62 وأعقبها بـ 5 دقائق هدف التعادل من توقيع المخضرم حسام سلامة الشهير بـ"باولو" بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على الذئاب.
بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقطتي التعادل ليصبح رصيد المقاولون العرب 44 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما أصبح رصيد فريق الداخلية 27 نقطة في المركز السابع عشر أي قبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة.
ويستعد فريق المقاولون العرب لمواجهة نظيره الجونة في مباراة الجولة المقبلة من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 10 من شهر مايو الجاري.
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