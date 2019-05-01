الإصابة تحول دون مشاركة رامسي مع أرسنال قبل انتقاله الى يوفنتوس

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آرون رامسي نجم أرسنال

أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري الأربعاء أن الإصابة ستحول دون مشاركة الويلزي آرون رامسي مع فريقه أرسنال الإنكليزي في ما تبقى من الموسم الحالي، وذلك قبل انتقاله المقرر الى يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل.

وتعرض رامسي لإصابة هذا الشهر خلال خوضه مباراة فريقه ضد نابولي الإيطالي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم، وخرج من الملعب بعد نحو نصف ساعة من انطلاق المباراة التي فاز بها فريقه 1-صفر (3-صفر بمجموع الذهاب والإياب).

وكانت الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وعشية استضافة النادي اللندني لفالنسيا الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي، أكد إيمري أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لن يرتدي ألوان أرسنال مجددا هذا الموسم، حتى في حال بلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية، والمقررة في 29 أيار/مايو المقبل في باكو.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال عما اذا كان رامسي قادرا على ارتداء ألوان فريقه في حال بلوغ المباراة النهائية "أولا، حاليا لم نبلغ سوى الدور نصف النهائي، وثانيا، التقييم (الطبي) لا يبدو ملائما لهذا التاريخ"، في إشارة الى موعد المباراة النهائية القارية.

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وشدد على أن رامسي "مهم بالنسبة إلينا. لا يمكننا أن ندفع به والخطر موجود" في إشارة للتسرع بعودة لاعب خط الوسط قبل تعافيه بشكل تام من الإصابة، مضيفا "لدينا لاعبون قادرون على شغل هذا المركز، لكنه كان في مرحلة جيدة جدا (على صعيد الأداء) عندما تعرض للإصابة".

أضاف "بالنسبة إلي كان العمل مع كل لاعب تجربة جيدة، ومعه خصيصا لأنه قادر على نقل طاقته (الى زملائه) وأظهر لنا أن قلبه أحمر مع أرسنال (لون الفريق). كنت أرغب في أن أستمتع بذلك معه. قلت له قبل شهر أنني أريد القيام بأمر مهم في مبارياته الأخيرة معنا".

ويتوقع أن يؤثر غياب رامسي الذي سينتقل الى يوفنتوس مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، سلبا على سعي أرسنال لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، أكان من خلال إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز، أو التتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطتين عن تشلسي الرابع، مع تبقي مرحلتين فقط لنهاية الموسم.