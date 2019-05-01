الامارات | إصابة قد تنهي موسم جمال معروف مع العين

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قد تنهي موسم جمال معروف مع العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهاجم فريق العين، جمال معروف أن الفحوصات الأولية للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه مساء اليوم أمام اتحاد كلباء تشير إلى أنها إصابة في العضلة الخلفية.

وقال معروف لـ"الإمارات اليوم" عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2: "الإصابة في العضلة الخلفية ولكن سننتظر حتى يوم الغد لأجراء فحص شامل للتأكد بصورة كاملة".

ولم يكمل لاعب فريق العين مباراة فريقه أمام "النمور" وغادر الملعب في الدقيقة 71 بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال محاولته اللحاق بأحدي الكرات داخل منقطة جزاء الضيوف.

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ورداً على سؤال حول إمكانية اللحاق بمواجهة الفريق المصيرية أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، قال الاعب: "حتى الآن لا أعرف ولكن أعتقد في حال كانت إصابة عضلية فإنني سأغيب لفترة طويلة".

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن صفوف فريقه لأكثر من أسبوعين في حال ثبوت الإصابة العضلية وهو ما يعني بصورة مبدئية انتهاء موسمه مع "الزعيم" بصورة مبكرة خصوصاً وأنها اللاعب غاب خلال الموسم الحالي بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

يذكر ان قائمة فريق العين تشهد غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين بداعي الإصابة على غرار محمد عبدالرحمن ومحمد احمد ومحمد فايز وأحمد برمان وريان يسلم.