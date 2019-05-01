الامارات | العين يرفض هدية من شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يرفض هدية من شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط فريق العين في فرصة الابتعاد بالمركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم المؤهل لدوري أبطال آسيا وذلك بعد تعادله اليوم على ملعبه 2-2 أمام ضيفهم فريق اتحاد كلباء في الجولة 23 من المسابقة.

ووضع "الزعيم" النقطة 40 في رصيده بفارق 3 نقاط فقط عن الوحدة صاحب المركز الخامس الذي يخوض اختباراً قوياً في مواجهة الجزيرة بينما وضع "النمور" النقطة 24 محافظاً على المركز الحادي عشر.

وكان فريق العين يطمح خلال مواجهته "النمور" للاستفادة من الهدية الثمينة التي قدمها له شباب الأهلي، بتحويل الترتيب الرابع في الدوري لمركز مؤهل للدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا في الموسم القادم، وذلك بعد فوزه بكأس رئيس الدولة على حساب الظفرة لكن حظوظه في الحفاظ على المركز الرابع أصبحت صعبة.

وبادر اتحاد كلباء المبادر بتسجيل الأهداف في الدقيقة الثانية بواسطة لاعبه الفرنسي جيوفاني جاي سيو لكن العين سجل هدف التعادل في الدقيقة 6 عن طريق بندر الاحبابي وأضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني لهم في الدقيقة 16 بواسطة محمد خلفان لكن الفرنسي جيوفاني عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 1+45.

Advertisements

ولم يقدم فريق العين الأداء المتوقع منه خلال اللقاء وظهرت خطوطه متباعدة وواصل مدرب فريق العين الاسباني، خوان كارلوس غاريدو استراتجيته في الاعتماد على اللاعبين الشباب على حساب أصحاب الخبرة إذ بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت 5 لاعبين فقط من أصحاب الخبرة كما أن تبديلاته أيضاً التي قام بها في الشوط الثاني لم تشهد الدفع بلاعب من الوزن الثقيل نظراً لأنه أكتفى باستدعاء لاعبين شباب فقط للجلوس على دكة الاحتياط.

والتعادل يأتي قبل 4 أيام من المباراة المصيرية التي تنتظر الفريق العيناوي في دوري أبطال آسيا حينما يحل في ضيافة فريق الهلال السعودي يوم الاثنين القادم ضمن الجولة الخامسة من المنافسة، وترتبط آمال "الزعيم" في الاستمرار في المسابقة الآسيوية بالفوز فقط في اللقاءين المتبقين مع خسارة الدحيل القطري والاستقلال الإيراني.

ولم يتذوق فريق العين طعم الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري، إذ خسر أمام الجزيرة 1-5، وعجمان صف-4، وتعادل مع الشارقة 2-2، وسقط أمام بني ياس صفر-2 قبل أن يتعادل اليوم مع اتحاد كلباء 2-2.