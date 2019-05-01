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فالفيردي يعلن التشكيل الرسمي لبرشلونة في مواجهة ليفربول

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي ليفربول اليوم، الأربعاء، في .

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

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في الدفاع: جوردي ألبا- جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليه- سيرجي روبرتو

في الوسط: إيفان راكيتيتش- سيرجيو بوسكيتس- أرتورو فيدال

في الهجوم: فيليبي كوتينيو- لويس سواريز- ليونيل

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