شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يعلن التشكيل الرسمي لبرشلونة في مواجهة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي ليفربول اليوم، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا. في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن Advertisements في الدفاع: جوردي ألبا- جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليه- سيرجي روبرتو في الوسط: إيفان راكيتيتش- سيرجيو بوسكيتس- أرتورو فيدال في الهجوم: فيليبي كوتينيو- لويس سواريز- ليونيل ميسي

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