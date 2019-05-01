شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلن تشكيل ليفربول في مواجهة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الأساسي في مواجهة برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي الفريقان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة.
ويقوم محمد صلاح بجوار السنغالي ساديو ماني خط هجوم الريدز في ظل غياب البرازيلي فيرمنيو بداعي الإصابة.
ويضم التشكيل:
أليسون، فابينيو، فان ديك، فاينالدوم، ميلنر، كيتا، ماني، محمد صلاح، جوميز، روبرتسون، ماتيب.
وعلى دكة البدلاء:
مينيوليه، لوفرين، فيرمينيو، هندرسون، شاكيري، أوريجي، أرنولد.
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