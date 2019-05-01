شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على طلائع الجيش بهدف «أزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بتقدم الأحمر بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

بدأ الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، جيرالدو، صالح جمعة، رمضان صبحي.

مهاجم: وليد أزارو.

على مقاعد البدلاء: على لطفي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجايى.

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بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

الدفاع: محمد أبوالمجد «بوشا»- إسلام جمال- على الفيل- خالد سطوحي.

الوسط: محمد رزق- أحمد سامي- أحمد سمير- فرانك ستيفن.

الهجوم: مصطفى محمد- تالا نداي.

البدلاء: محمد شعبان- أحمد جعفر- كريم طارق- إسلام جمال- شيكاتار- أحمد كابوريا- ريتشارد.

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من لاعبي الأهلي على مجريات اللعب وبدأت الخطورة في الدقيقة 26 عندما نفذ صالح جمعة ركلة حرة اصطدمت بالعارضة، وفي الدقيقة شن على معلول هجمة من الناحية اليسرى وسددها اخرجها المدافع إسلام جمال وارتدت لجيرالدو الذي سددها أخرجها احمد سمير من على خط المرمى، تلاها تسديدة صاروخية من حمدي فتحي تصدى لها محمد بسام في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 46 مرر صالح جمعة بينية طويلة غلى جيرالدو الذي لحق بها قبل بسام ومررها إلى أززارو واصطدم بحارس المرمى وذهبت غلى أزارو الذي أودعها المرمى، وسقط جيرالدو مصابًا وأطلق الحكم محمود عاشور صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-0.