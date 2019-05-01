شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: طلائع الجيش (1) والأهلي (1)..إسلام جمال يتعادل من ضربة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، نظيره الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، جيرالدو، صالح جمعة، رمضان صبحي.

مهاجم: وليد أزارو.

يتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجايى.

تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام .

الدفاع : محمد أبو المجد «بوشا» - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي.

الوسط : محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن.

الهجوم : مصطفى محمد - تالا نداي.

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البدلاء : محمد شعبان - أحمد جعفر - كريم طارق - إسلام جمال - شيكاتار - أحمد كابوريا - ريتشارد.

بداية المباراة

د45+1: جووووول أزارو يسجل الهدف الأول

توقف اللعب لإصابة جيرالدو في كرة الهدف بعد اشتراك مع حارس الجيش

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نزول حسين الشحات وخروج جيرالدو

نزول إسلام جمال وخروج خالد سطوحي

د54: مصطفى محمد ينجح في الحصول على ضربة جزاء بعد تدخل أيمن أشرف

د55: جوووول إسلام جمال يحرز التعادل للجيش من ضربة الجزاء

د61: أحمد فتحي ينجح في الحصول على ضربة جزاء بعد تدخل من تالا نداي

د65: محمد بسام يتصدى لضربة الجزاء من علي معلول

د66: نزول كريم طارق وخروج محمد ابو المجد