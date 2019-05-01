شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يحول تأخره بهدفين إلى تعادل مثير مع المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حول فريق الداخلية تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل مثير مع المقاولون العرب، بهدفين خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب في اطار منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
سجل هدفي المقاولون أحمد على في الدقيقتين 1 و29، وأحرز هدفي الداخلية محمد سالم وحسام باولو في الدقيقتين 62 و69 على التوالي.
بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 44 في المركز الخامس، ورفع الداخلية رصيده إلى النقطة 27 في المركز قبل الأخير.
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