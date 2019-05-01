شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يقود تشكيل الأهلي في مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عن تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش في الجولة الـ31 من الدوري الممتاز التي تقام على استاد المكس بالإسكندرية.
ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز من أجل مشاركة بيراميدز في قمة الدوري الممتاز مع أفضلية الخصم في المواجهات المباشرة، ووجود مباراتين أقل لحامل اللقب.
وجاء التشكيل كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، جيرالدو، صالح جمعة، رمضان صبحي.
مهاجم: وليد أزارو.
يتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي، رامي ربيعة، محمد هاني، هشام محمد، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجايى.
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