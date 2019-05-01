شكرا لقرائتكم الزمالك و النجم الساحلى .. بوطيب يبتعد عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك و النجم الساحلى الزمالك يواصل تدريباته بدون المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، الذي واصل الابتعاد عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وخاض بوطيب تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك اليوم بسبب الإصابة التى يعانى منها فى الركبة وأدت إلى ابتعاده مؤخراً عن مباريات الفريق الأبيض ومن المنتظر أن يخضع المهاجم المغربى لفحص طبى غدا الخميس لتحديد مدى قدرته على المشاركة فى التدريبات الجماعية وحسم موقفه من السفر مع الفريق إلى سوسة.

وستغادر بعثة الزمالك بعد غد الجمعة فى تمام الحادية عشر صباحا إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب الذى جمع الزمالك مع النجم الساحلى التونسى قد انتهى لصالح الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كهربا.