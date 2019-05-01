شكرا لقرائتكم صور.. أحمد الأحمر يحتفل بدرع الدوري بلدغات النحل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار أحمد الاحمر نجم كرة اليد بنادي الزمالك، بزيارة قرية حصة شبشير بمركز طنطا والتي تشتهر بوجود كمية كبيرة من مناحل العسل داخل القرية وذلك للإحتفال بدرع الدوري وسط اصدقائه بالقرية .

وقام الأحمر بالاحتفال بالفوز بالدوري بلدغات النحل التي تفيد في معالجة عدد كبير من الأمراض وهو الأمر الذي يحرص دائما عليه أحمد الأحمر من وقت للأخر .

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ووجه الاحمر الشكر لأهالي قرية حصة شبشير علي الاستقبال الرائع في الوقت الذي اكد علي انه يحرص كل فترة علي زيارة القرية من اجل مقابلة اصدقائه داخل القرية وخارجها .