تعرف على قرارات اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا تحت 17 سنة...

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جدة - عمرو شويل عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة افريقيا تحت 17 سنة والمؤهلة لكأس العالم للشباب بالبرازيل اجتماع هام على هامش انتهاء فعاليات البطولة والتى فازت بها الكاميرون على حساب غينيا .
أكد مجدى عبد الغنى عضو اللجنة المنظمة للبطولة وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة خلال الاجتماع النهائى للبطولة وبحضور المكتب التنفيذي للكاف وتم الموافقة على رفع عدد المنتخبات من 8 منتخبات الى 12 منتخب بداية من البطولة القادمة التى سوف تقام في المغرب 2022 والمؤهلة لكأس العالم هذا بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات صارمة أخرى لمنع التزوير في اعمار اللاعبين في هذا السن ومنها تكليف الدولة المستضيفة للبطولة بعمل اختبارات وتحاليل التسنين
أضاف عبد الغنى أنه سوف يتقدم بتقرير عن البطولة لهانى أبو ريدة و أعضاء مجلس الاتحاد مصحوب بتوصية من أجل تكوين منتخب لهذة المرحلة السنية من أجل المشاركة في البطولة والتى ستقام في المغرب
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