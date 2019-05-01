- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إسناد رئاسة بعثة الفريق المسافرة إلى تونس لإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض والقائم حالياً بمهام أمين الصندوق بالقلعة البيضاء.
وستغادر بعثة الزمالك بعد غد الجمعة فى تمام الحادية عشر صباحا إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.
وكان لقاء الذهاب الذى جمع الزمالك مع النجم الساحلى التونسى قد انتهى لصالح الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كهربا.
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك فى تونس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.