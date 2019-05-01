شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إسناد رئاسة بعثة الفريق المسافرة إلى تونس لإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض والقائم حالياً بمهام أمين الصندوق بالقلعة البيضاء.

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وستغادر بعثة الزمالك بعد غد الجمعة فى تمام الحادية عشر صباحا إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذى جمع الزمالك مع النجم الساحلى التونسى قد انتهى لصالح الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كهربا.