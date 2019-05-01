شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابى يحسم مباراة المقاولون و الداخلية فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع فريق الداخلية ادراك نتيجة مبارته مع المقولون العرب باحراز تعادل ايجابي بهدفين لمثليهما فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى . تقدم أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب لفريقه فى الثانية الـ12 والدقيقة 28 من المباراة ، قبل أن يعدل محمد سالم النتيجة وينجح فى إحراز الهدف الأول للداخلية فى الدقيقة 60 من خطأ فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون . Advertisements وفى الدقيقة 68 نجح حسام باولو مهاجم الداخلية فى إحراز هدف التعادل لفريقه من ضربة جزاء احتسبها أحمد العدوى حكم المباراة بعد عرقلة محمد سالم مهاجم الداخلية داخل منطقة الجزاء . بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 44 نقطة ومازال فى المركز الخامس بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى 27 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى .

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