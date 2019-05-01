فيمتو ثانية تحسم أسرع هدف فى الدوري المصري .. أيمن يونس مازال يتربع...

ويرى البعض أن المهاجم الحالي للمقاولون سجل هدف الفريق فى الثانية 11 الا انه وبالرجوع الى الفيديو الخاص بالهدف تبين أن مرمى الداخلية تلقى الهدف الأول بعد كسر الثانية 11 ما يحتاج الى حساب جهاز الفيمتو ثانية لفض الاشتباط بين المتنافسين على لقب أسرع هدف سجل فى الدوري المصري منذ انطلاقه فى أربعينات القرن الماضي.

أسرع هدف فى الدوري المصري

وشهد تاريخ الدوري المصري العديد من الأهداف السريعة التى دفعت الجماهير تتفاعل معها قبل سابق فى العديد من المواقف المشابهة.وبهذا الهدف يدخل أحمد علي سجل أسرع الهدافين من بوابة المركز الثالث خاصة وأن أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق سجل قبل سابق هدف فى الثانية 11 ما جعله وبشهادة اتحاد الكرة أسرع هدف فى الدوري المصري.

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فيمتو ثانية يحسم صراع أسرع هدف

وبات مهاجم المقاولون صاحب ثالث أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري خلف كل من أيمن يونس لاعب الزمالك السابق والذي سجله في شباك السويس عام 1991 "بعد 11 ثانية"، وحسام باولو لاعب سموحة السابق الذي سجله في شباك المصري عام 2016 بعد 12 ثانية أيضًا.

أسرع هدف فى الدوري المصري



وأحمد رؤوف مع الإنتاج الحربي موسم 2017 امام المقاولون العرب بعد 18ثانية فى المرتبة الرابعة، ومصطفي محمد مهاجم طلاىع الجيش المعار من الزمالك امام حرس الحدود بالجولة 24 الموسم بعد 24ثانية، كهربا مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري الموسم الماضى فى الثانية 26 .