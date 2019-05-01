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شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الزمالك .. الترجي يعلن جاهزية فرجاني ساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل النجم الساحلي ضد الزمالك .. الترجي يعلن جاهزية فرجاني ساسيحرص الدولي التونسي فرجاني ساسى نجم فريق نادي الزمالك على حضور تدريب نادي الترجي اليوم قبل ساعات من سفر الفريق للكونغو لخوض إياب دور نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال أمام مازيمبي.
وظهر اللاعب الدولى الذى يعانى من إصابة فى الكاحل وأجرى على أثرها جراحة عاجلة بتونس للحاق ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين فى التدريبات بحثًا عن تدعيم زملائه بالفريق سابقًا قبل المباراة المرتقبة.
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
وظهر اللاعب واقفًا ويتحرك بشكل سهل ما جعل فرص حضوره فى المباراة المقبلة التى ستقام بين النجم الساحلي ضد الزمالك قوية للغاية لتدعيم فريقه "الفارس الأبيض" فى مباراة العودة من مدرجات الملعب الأوليمبى بسوسة.
الترجي يعلن جاهزية فرجاني ساسي
وأصيب فرجاني ساسى فى الدقائق الأولى من مباراة الزمالك ضد حسنية أغادير المغربي فى اياب دور الثمانية لمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية التى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف ضمن له التأهل لدور نصف النهائي للبطولة.
وفاز الزمالك على النجم الساحلي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب التى اقيمت الأحد الماضي على أرضية ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية سجله اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.
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