النجم الساحلي ضد الزمالك .. الترجي يعلن جاهزية فرجاني ساسي...

وظهر اللاعب الدولى الذى يعانى من إصابة فى الكاحل وأجرى على أثرها جراحة عاجلة بتونس للحاق ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين فى التدريبات بحثًا عن تدعيم زملائه بالفريق سابقًا قبل المباراة المرتقبة.



فرجاني ساسي

فرجاني ساسي

وظهر اللاعب واقفًا ويتحرك بشكل سهل ما جعل فرص حضوره فى المباراة المقبلة التى ستقام بين النجم الساحلي ضد الزمالك قوية للغاية لتدعيم فريقه "الفارس الأبيض" فى مباراة العودة من مدرجات الملعب الأوليمبى بسوسة.

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الترجي يعلن جاهزية فرجاني ساسي