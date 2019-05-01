شكرا لقرائتكم الأرجنتيني نيستور بيتانا يدير نهائي الاتحاد والتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تكليف طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة نيستور بيتانا لإدارة نهائي كأس الملك بين اتحاد جدة والتعاون، يوم الخميس.

ونشر اتحاد كرة القدم في حسابه الرسمي عبر "تويتر": يتكون طاقم التحكيم من نيستور بيتانا "حكم ساحة" هيرنان مايدانا "مساعد أول" هوان بيلاتي "مساعد ثانٍ" فرناندو إيتشينكي "حكم رابع"، على أن يكون البرازيلي آندرسون دارونكو حكما للفيديو.

وسبق وأدار الحكم الأرجنتيني لقاء الهلال والنصر في الدور الأول بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما أشرف على افتتاح ونهائي كأس العالم 2018 في روسيا.