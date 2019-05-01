شكرا لقرائتكم ليفربول يطلب من جماهيره التصرف بتواضع في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب بيتر مور الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جماهير الفريق بالتصرف "بكياسة وتواضع" وذلك بعد مقطع الفيديو الذي انتشر لمجموعة من المشجعين يتدافعون في نافورة بمدينة برشلونة.

ويحل ليفربول ضيفا على برشلونة الإسباني مساء يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مجموعة من المشجعين الذين تجمعوا بأحد ميادين مدينة برشلونة ويتدافعون في نافورة بهذا الميدان.

وقال مور ، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: نشعر بالفخر لأننا غزونا أوروبا كلها، ولكن يجب أن نتعامل مع هذه المدينة الجميلة بكل الاحترام الذي تستحقه ونتصرف بطريقة تليق بنادي ليفربول.

وأضاف: استمتعوا بأوقاتكم بكل الطرق. لكننا نادي ليفربول ولهذا يجب أن تتسم زيارتنا بالكياسة والتواضع.