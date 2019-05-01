كريستيانو رونالدو يشتري أغلى سيارة في العالم .. فما ماركتها وسعرها !

اسماء السيد - استمراراً لما هو معروف عن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من حرص على اقتناء أحدث وأفخم الكماليات، ها هو يقوم مؤخراً باقتناء أغلى سيارة يتم تصنيعها في العالم !

حيث ذكرت بهذا الصدد صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن الجناح الحالي في صفوف نادي يوفنتوس الايطالي قام بشراء أحدث سيارة من إنتاج شركة بوغاتي باسم "La Voiture Noire" وذلك مقابل سعر خرافي يقدر بنحو 9.49 مليون استرليني.

وعُرِضَت هذه السيارة لأول مرة ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي لعام 2019، ولم تطور بوغاتي منها سوى نسخة واحدة احتفالاً بمرور 110 عاماً على تأسيسها.

وقالت الصحيفة إنها عبارة عن نسخة عصرية لسيارة بوغاتي تايب 57 إس سي أتلانتيك الخرافية الأسطورية التي لم يُنتَج منها سوى 4 نسخ في الفترة بين 1936 و1938.

وزُوِّدَت تلك السيارة بمحرك W16 تربوتشارجد سعته 8.0 لتر وزودت كذلك بقدرات تسمح لها الوصول لسرعة 420 كيلو متر في الساعة ( حوالي 260 ميل في الساعة ).

وبينما أكدت بوغاتي من جانبها خبر بيع السيارة، فإن وسائل إعلامية استطاعت الكشف عن هوية الشخص الذي قام بشرائها، وهو النجم كريستيانو رونالدو، الذي سيتعين عليه الانتظار حتى عام 2021 ليتمكن من قيادتها لأن الشركة تواصل العمل عليها.

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ومن الجدير ذكره أن رونالدو يمتلك بالفعل أسطولاً من السيارات الفاخرة، التي من بينها لامبورغيني أفينتادور، مرسيدس كلاس سي سبورت كوبيه، رولز رويس فانتوم، فيراري 599 جي تي أو، لامبورغيني أفينتادور إل بي700-4، أستون مارتن دبي بي9، ماكلارين إم بي 4 12 سي وبينتلي كونتينينتال جي تي سي سبيد.

أعدت ""الخليج 365"" المادة بتصرف عن صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه:

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/775908/cristiano-ronaldo-car-juventus-bugatti-most-expensive-ever-made