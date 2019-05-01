شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أزارو يسجل الهدف الأول للأهلى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل النادى الأهلى هدف التقدم أمام طلائع الجيش عن طريق المغربى وليد ازارو فى الدقيقة 46 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الماكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلى كلاً.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم: وليد أزارو.

بينما ضم تشكيل الطلائع كلاً.. حراسة المرمى محمد بسام، الدفاع: محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي، الوسط: محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن، الهجوم: مصطفى محمد - تالا نداى.