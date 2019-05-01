طلائع الجيش يهاجم الأهلى بـ" مصطفى محمد و تالا نداي "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :- حراسة المرمى محمد بسام Advertisements الدفاع : محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي الوسط : محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن الهجوم : مصطفى محمد - تالا نداى البدلاء : محمد شعبان - أحمد جعفر - كريم طارق - إسلام جمال - شيكاتار - أحمد كابوريا - ريتشارد.

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