شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد سمير ينقذ مرمى الطلائع من هدف مؤكد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ أحمد سمير لاعب طلائع الجيش مرمى فريقه من هدف محقق كاد أن يسجله جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلى فى الدقيقة 42 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الماكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلى كلاً.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم: وليد أزارو.

بينما ضم تشكيل الطلائع كلاً.. حراسة المرمى محمد بسام، الدفاع: محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي، الوسط: محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن، الهجوم: مصطفى محمد - تالا نداى.