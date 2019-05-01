شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .."القائم" يمنع الأهلى من التقدم على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة ما زال التعادل السلبي يحكم مباراة الأهلى و طلائع الجيش فى اللقاء المقام على ملعب المكس الإسكندرية فى المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.

قدمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد المباراة 90 دقيقة، بحيث تُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً اليوم الأربعاء.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر برصيد 64 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة .

كان لاسارتي المدير الفني للأهلي قد أعلن عن التشكيل الأساسي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : وليد أزارو.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - هشام محمد - حسين الشحات - رامي ربيعة - جونيور أجاي - محمد هاني، فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير وناصر ماهر ومروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :-

حراسة المرمى محمد بسام

الدفاع : محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي

الوسط : محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - فرانك ستيفن

Advertisements

الهجوم : مصطفى محمد - تالا نداى

البدلاء : محمد شعبان - أحمد جعفر - كريم طارق - إسلام جمال - شيكاتار - أحمد كابوريا - ريتشارد.

بدأ اللقاء هجومياً من قبل الأهلى الذى استحوذ لاعبيه على منتصف ملعب الطلائع على أمل إحراز هدف مبكر وكاد رمضان صبحي أن يتقدم للأهلى بعد تمريرة بالخطأ من فرانك ستيفن لاعبى الطلائع يقابلها رمضان تسديدة قوية تعلو العارضة .

يستمر الضغط الأهلاوي على لاعبى الطلائع ويستحوذ لاعبى الأهلى على منطقة الوسط بفضل تحركات صالح جمعه و جيرالدو و السولية لكن معظم الهجمات لا تكتمل بفضل التكتل الدفاعي للطلائع ورعونة لاعبى الأهلى فى استغلال الهجمات.

الدقيقة 8 بينية طويلة من صالح جمعه أحد نجوم اللقاء بفضل تمريراته تصل لحارس المرمي محمد بسام قبل وليد أزارو المنفرد.

الدقيقة 11 أول إنذار من الحكم الدولى محمود عاشور ضد خالد سطوحي للتدخل العنيف مع رمضان صبحي

يهدأ الهجوم الأهلاوي ويتناقل لاعبو الطلائع للكرة وسط الملعب لإمتصاص حماس لاعبى الأحمر.

الدقيقة 13 تمريرة بينية من السولية تصل لأزارو المنفرد لكنه يفشل فى استغلالها.

الدقيقة 16 أول هجمة للطلائع عن طريق بينية من على الفيل تصل للمتألق مصطفي محمد مهاجم الطلائع الذى يستقبلها و يسددها ببراعة قوية تخرج فوق العارضة لمحمد بسام.

الدقيقة 20 هجمة رائعة للأهلى بتمريرة من أحمد فتحي من الجبهة اليمني لليسري تصل للسولية الذى يلعبها رائعة لأزارو المنفرد لكن يخرجها أحمد سامي مدافع الطلائع ببراعة ويمنع هدف مؤكد للأهلي.

الدقيقة 24 هجمة مرتدة للأهلى عن طريق رمضان صبحي يحتسبها الحكم عاشور ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 24 القائم يمنع هدف مؤكد للأهلى بعد ضربة حرة مباشرة يتصدي لها المتألق صالح جمعه الذي يسددها قوية فى المرمى لكن القائم يمنع هدف .

يستمر الضغط من لاعبى الأهلي دون وصول لمرمى الطلائع بسبب التكتل الدفاعي من وسط الملعب.