الزمالك يتراجع عن مران بتروسبورت قبل رحلة سوسة استعدادا للنجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض المران الختامي قبل السفر لتونس غداً الخميس، على ملعب النادي فى الرابعة والنصف عصراً، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.
وبذلك القرار تراجع الجهاز الفنى للزمالك عن اقتراح المران المفتوح الذى كان من المفترض أن يقام فى التاسعة مساءً على ملعب بتروسبورت، بحضور 10 آلاف مشجعا، قبل رحلة السفر إلى سوسة.
وستغادر بعثة الزمالك بعد غد الجمعة فى تمام الحادية عشر صباحا إلى تونس لمواجهة فريق النجم الساحلى فى لقاء العودة وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كهربا.
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