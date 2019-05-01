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أحمد على يبتعد بصدارة هدافى الدورى بعد هدفى الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب بصدارة هدافى الدورى بعدما نجح فى إحراز هدفى فريقه اليوم فى مرمى الداخلية فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى .

أحمد على تصدر هدافى الدورى بعد هدفيه فى مرمى الداخلية برصيد 17 هدفا ، ليبتعد بفارق ثلاثة أهداف عن خالد قمر مهاجم الإتحاد السكندرى أقرب منافسيه برصيد 14 هدفا ، وبفارق أربعة أهداف عن محمود علاء مدافع الزمالك صاحب المركز الثالث فى صراع المنافسة على ترتيب صدارة هدافى الدورى 

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ويعيش أحمد على حالة من التألق والتوهج الفنى مع المقاولون العرب خلال الموسم الحالى وهو ما دفع الكثير من المسئولين لمطالبة المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بضم اللاعب خلال كأس الأمم الأفريقية المقبلة بمصر خاصة وأن الفراعنة تحتاج لمهاجم سوبر فى ظل العجز الذى يعانى منه فى هذا المركز .

 

 

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