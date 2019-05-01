شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعادل مع المقاولون 2/2 ويقترب من توديع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا المقاولون العرب والداخلية إيجابيا بهدفين لمثليهما فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى .

تقدم أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب لفريقه فى الثانية الـ12 والدقيقة 28 من المباراة ، قبل أن يعدل محمد سالم النتيجة وينجح فى إحراز الهدف الأول للداخلية فى الدقيقة 60 من خطأ فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون .

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وفى الدقيقة 68 نجح حسام باولو مهاجم الداخلية فى إحراز هدف التعادل لفريقه من ضربة جزاء احتسبها أحمد العدوى حكم المباراة بعد عرقلة محمد سالم مهاجم الداخلية داخل منطقة الجزاء .

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 44 نقطة ومازال فى المركز الخامس بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى 27 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى .