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فيديو.. لاعب جنوب أفريقيا يطلب الزواج من زميلته في استاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال، التي أقيمت مؤخرا على مجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة، مشهد رومانسي بين لاعبة جنوب أفريقيا وأحد اللاعبين .

بدأ المشهد بصعود لاعبة المنتخب الجنوب أفريقي لرفع الاثقال وفور انتهائها من اللعب فوجئت بصعود أحد زملائها ليطلب منها الزواج ويقدم لها خاتم الخطوبة بعد انتهاءها من رفع الثقل مباشرة مما أثار إعجاب الحاضرين .

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