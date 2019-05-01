شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعب جنوب أفريقيا يطلب الزواج من زميلته في استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
بدأ المشهد بصعود لاعبة المنتخب الجنوب أفريقي لرفع الاثقال وفور انتهائها من اللعب فوجئت بصعود أحد زملائها ليطلب منها الزواج ويقدم لها خاتم الخطوبة بعد انتهاءها من رفع الثقل مباشرة مما أثار إعجاب الحاضرين .
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