شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة المقاولون والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل المقاولون العرب والداخلية بهدفين لمثليهما فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى الممتاز .

تقدم أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب لفريقه فى الثانية الـ12 والدقيقة 28 من المباراة ، قبل أن يعدل محمد سالم النتيجة وينجح فى إحراز الهدف الأول للداخلية فى الدقيقة 60 من خطأ فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون .

وفى الدقيقة 68 نجح حسام باولو مهاجم الداخلية فى إحراز هدف التعادل لفريقه من ضربة جزاء احتسبها أحمد العدوى حكم المباراة بعد عرقلة محمد سالم مهاجم الداخلية داخل منطقة الجزاء .

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بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 44 نقطة ومازال فى المركز الخامس بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى 27 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى .

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب الفريقين بالرغم من اختلاف الطموح ، فلاعبو الذئاب كانوا باملون فى تحقيق الفوز للضغط اكثر والإقتراب من المصرى البورسعيدى صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة ، فى الوقت الذى كان يسعى فيه لاعبو الداخلية إلى خطف نقاط المباراة للهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى ، إلا أن الفريقين فشلا فى الفوز واكتفيا بالتعادل الإيجابى .