شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. الداخلية يدرك التعادل أمام المقاولون 2/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق الداخلية فى إدراك هدف التعادل أمام المقاولون العرب لتصبح النتيجة 2/2 فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى .

وقد نجح حسام باولو مهاجم الداخلية فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 68 من ضربة جزاء احتسبها أحمد العدوى حكم المباراة بعد عرقلة محمد سالم مهاجم الداخلية داخل منطقة الجزاء .

كان أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب قد نجح فى إحراز هدفى فريقه فى الدقيقتين الأولى والـ28 من المباراة ، قبل أن يعدل محمد سالم النتيجة فى الدقيقة 60 وينجح فى إحراز الهدف الأول للداخلية من خطأ فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون.

يذكر أن المقاولون يحتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 43 نقطة ن بينما يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة .