Messi: يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر yalla shoot الاسطورة كورة ستار نقل ماتش...

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يُذكر إن أخر مواجهة رسمية بين برشلونة وليفربول مباشرة كانت في دور الستة عشر من نسخة دوري ابطال اوروبا 2007، حين تمكن الريدز من إقصاء البلوجرانا وتأهل لنهائي البطولة.

وتقابل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أمام الفرق الأسبانية في 16 مناسبة من قبل، تفوق خمس مرات مقابل ست هزائم، وكان التعادل هو الحاسم في خمس مباريات.