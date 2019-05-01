مواعيد “مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019”  ليفربول وبرشلونة فى اول مواجهه فى...

نتابع معكم مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بعد جولة نارية في الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2019 استطاع اربع فرق فقط حجز مقعدها في الدور نصف النهائي من البطولة حيث تأهل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، للدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، كما تأهل فريق اياكس بعد مواجهة قوية جمعت بينه وبين يوفنتوس الإيطالي، وكذلك قد تأهل فريق برشلونة الإسباني على حساب مانشستر يونايتد، وأخيرا قد تأهل فريق توتنهام بعد إقصاء المان سيتي في الدور ربع النهائي.

مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

مباراة “ليفربول وبرشلونة” والقنوات المفتوحة الناقلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محمد صلاح يقابل ميسي لأول مرة في موقعة الأبطال

قد تأهل نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم المحترف ضمن صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم، بعد فوز قوى حققه على فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 6-1 لفريق الريدز في مجموع مبارتي الذهاب والعودة التي جمعا بين الفريقين في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما تأهل فريق برشلونة الإسباني بعدما حسم موقفة من الدور ربع النهائي من نفس البطولة بعد فوزه على فريق مانشستر يونايتد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين بنتيجة 4 أهداف نظيفة حققها خلال المبارتين.

كذلك تأهل فريق اياكس الهولندي بعد مواجهة صعبة جمعته بفريق يوفنتوس الإيطالي وقد استطاع الفريق الهولندي الانتصار في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف واحد بعدما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، وبذلك انتهى الدور بفوز فريق أياكس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع اللقائين.

وأخيرًا قد استطاع فريق توتنهام التأهل للدور نصف النهائي على حساب فريق مانشستر سيتي، في بطولة دوري أبطال أوروبا رغم خسارته في مباراة العودة التي جمعت بينه وبين فريق مان سيتي برباعية مقابل ثلاث أهداف، ولكن الفريق توتنهام الإنجليزي كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف دون مقابل، لكنه قد تأهل بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.

Advertisements

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2019

ينتظر جميع عشاق الكرة في مصر وجميع أنحاء العالم المواجهة النارية التي سوف تحدث لأول حيث سيقابل نجم منتخب مصر اللاعب محمد صلاح المحترف ضمن فريق ليفربول الإنجليزي، وجهًا لوجه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، وقد تم تحديد موعد مباراة النصف نهائي بين فريق ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وسوف يلتقي الفريقين في المواجهة الأولى في مباراة الذهاب يوم 1 مايو المقبل على ملعب الكامب نو بينما ستكون مباراة العودة يوم 8 مايو على ملعب الأنفيلد.

وقد واجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره الاسباني برشلونة تسع مرات من قبل انتهت بفوز ليفربول أربع مرات وفوز برشلونة مرتين وتعادل الفريقين في ثلاث مباريات، كما تميز الفريق الانجليزي في عدد الأهداف حيث سجل في نظيره الاسباني عشرة أهداف كاملة وفي المقابل استطاع الفريق الإسباني احراز ستة أهداف فقط في شباب الريدز.

وعلى الصعيد الآخر سوف يستضيف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي الأول لكرة القدم، نظيره فريق أياكس الهولندي على ملعبه في مباراة الذهاب بالدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم 30 من أبريل الجاري بينما ستكون مباراة العودة بهولندا يوم الثامن من مايو المقبل.

موعد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

الذهاب والعودة المباراة الموعد التوقيت الملعب مباراة الذهاب توتنهام هوتسبير و أياكس أمستردام الثلاثاء 30 أبريل 2019 13:00 وايت هارت لين ليفربول وبرشلونة الأربعاء 1 مايو 2019 21:00 ملعب الكامب نو مباراة العودة توتنهام هوتسبير و أياكس أمستردام الأربعاء 8 مايو 2019 21:00 يوهان كرويف أرينا ليفربول وبرشلونة الأربعاء 8 مايو 2019 21:00 آنفيلد

وسوف يتأهل الفائز من مباراة الليفر و برشلونة، والفائز من مباراة أياكس وتوتنهام ليتواجها في مباراة النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 والفائز يتوج بالبطولة لهذا العام.

يذكر أن أخر فريق توج ببطولة دوري أبطال أوروبا كان فريق ريال مدريد الإسباني على حساب الانجليزي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في الموسم الماضي 2018.