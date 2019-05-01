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تشكيل فريق البارسا امام الليفر اليوم

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يستضيف فريق الإسباني فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء نظيره فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا على ملعب “كامب نو”.
وتوقعت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، التشكيل المتوقع لفريقي برشلونة وليفربول في موقعة “كامب نو” والذي جاء كالتالي..

تشكيل برشلونة ضد ليفربول:


في حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه، لينجليت، جوردى ألبا، سيرجي روبيرتو

خط الوسط: سيرجو بوسكيتس، أرثر ميلو، إيفان راكيتتش

في مقدمة الهجوم: ، لويس سواريز، فيليب كوتينيو.

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وفي التبديلات في حراسة المرمي :سيلسين

في خط الدفاع :امتيتي،نيلسون سيميدو

في خط الوسط :الينيا،ارتورو فيدال

الهجوم :مالكوم ،ديمبلي

وخارج القائمة : رافنيا للإصابة ،فيرميلن و برانس بوتنج

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