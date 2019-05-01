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تشكيل الريدز اليوم أمام البارسا

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سيلعب الإنجليزي خارج ملعبه مساء اليوم الأربعاء أمام الأسباني في ملعب الكامب نو في ذهاب الدور قبل النهائي من في الساعة التاسعة مساء  اليوم بملعب الجحيم “الكامب نو” .

وتنبأت شبكة هو سكورد البريطانية التشكيلة التي سيلعب بها الألماني يورجن كولب أمام برشلونة في جحيمهم .

وجاء تشكيل ليفربول :

في حراسة المرمى : أليوسن .

في خط الدفاع : فان دايك – روبرتسون – أليكساندر أرنولد – ماتيب.

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في خط الوسط : فابينيو –  كيتا  –  هيندرسون .

في خط الهجوم :  صلاح –  ماني –  فيرمينو .

 

ام عن الغيابات : ادم لالانا لداعي الإصابة

اما عن التبديلات : نابي كيتا ، ميلنر ، جو جوميز ، شاكيري ، لوفرين ، ستوريدج ، ميجنوليت .

 

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