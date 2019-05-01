أمير مرتضى يكشف حقيقة رحيل جروس عقب نهاية عقده مع الزمالك

أكد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى بأن ما تردد بشأن إخطار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لإدارة نادي الزمالك برحيله عند نهاية عقده ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف أمير مرتضى تعليقاً لما تداولته قناة الجزيرة الإخبارية بشأن عدم تجديد كريستيان جروس لعقده وإنه تم إخطار إدارة فريق نادي الزمالك بهذا الأمر بأن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.

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من الجدير بالذكر أن يلتقي الزمالك فريق النجم الساحلي يوم الاحد المقبل ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي بالكونفدرالية، وستقام المباراة على الملعب الأولمبي بسوسة، وقد فاز الزمالك بهدف نظيف في دور الذهاب.