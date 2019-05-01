yalla shoot plus مباشر الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري | مشاهدة ماتش الأهلي اليوم الأربعاء لايف كول كوره الأهلي وطلائع الجيش ، مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري اليوم الأربعاء 1/5/2019 ويحتل الأهلي الآن الترتيب الثاني في الدوري المصري بعدد نقاط 61 نقطه بعدما صعد بيراميدز للمركز الأول بعدد نقاط 64 نقطة ولازالت المنافسة قوية بين الأهلي وبيراميدز ونادي الزمالك ، ونتابع مع حضراتكم اليوم لحظة بلحظة مباراة الأهلي وطلائع الجيش كورة ستار أون سبورت لايف.
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