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yalla shoot plus مباشر الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري | مشاهدة ماتش الأهلي اليوم الأربعاء لايف...

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yalla shoot plus مباشر الأهلي وطلائع الجيش | مشاهدة ماتش الأهلي اليوم الأربعاء لايف كول كوره الأهلي وطلائع الجيش ، مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري اليوم الأربعاء 1/5/2019 ويحتل الأهلي الآن الترتيب الثاني في الدوري المصري بعدد نقاط 61 نقطه بعدما صعد بيراميدز للمركز الأول بعدد نقاط 64 نقطة ولازالت المنافسة قوية بين الأهلي وبيراميدز ونادي الزمالك ، ونتابع مع حضراتكم اليوم لحظة بلحظة مباراة الأهلي وطلائع الجيش كورة ستار أون سبورت لايف.

بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش live

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