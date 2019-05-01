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تشكيل النادي الأهلي أمام طلائع الجيش .

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وضع مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي  التشكيل الذي سيلعب به مباراة طلائع الجيش في اللقاء المقرر إقامته ضمن الجولة 31 من عمر المسابقة.

الأهلي

و يبدأ الأهلي مباراة الجيش بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، وسيكون التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول -أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.

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في خط الوسط الدفاعي:  عمرو السولية – حمدي فتحي .

تحت رأس الحربة: جيرالدو – صالح جمعة – رمضان صبحي.

في المقدمة: وليد أزارو.

قرر  لاسارتي الاستعانة بمحمد الشناوي لحراسة مرمي الفريق مجددًا بعدما  استعان  بعلي لطفي في مباراة المصري .

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

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