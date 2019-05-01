الشوط الثاني ON Sport بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوتيوب-يلا شوت  الأهلي ضد طلائع الجيش بدون...

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بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش

انتهى الشوط الاول بين الاهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بين الفريقين

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